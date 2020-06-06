Тренера по плаванию выгнали с базы из-за нарушения санитарного режима

https://static.news.ru/photo/d0afc84e-a81a-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: objects.minsportfcp.ru

Александру Немтырёву, личному тренеру рекордсмена мира по плаванию Антона Чупкова, пришлось покинуть сбор российской команды на базе «Озеро Круглое» из-за нарушения правил санитарного режима.

Немтырёв рассказал, что случайно прошёл на базе там, где было запрещено появляться, и его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Может быть, я где-то что-то не услышал, может быть, сам виноват, но наказание не соответствует преступлению. Не знаю, можно там было как-то поменять это решение со стороны нашего руководства или нет, — цитирует Немтырёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что теперь очень сильно переживает за подготовку своего подопечного.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как будет проходить тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске с учётом эпидемиологической ситуации. Во время сбора фигуристы живут в отдельных номерах по одному человеку. Они обязаны соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки, писал NEWS.ru.