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Тренер Мишин рассказал о состоянии Семененко после падения на шоу

Тренер Мишин: Женя пришёл в сознание, он адекватен
22:55, 16 апреля 2022
Тренер Мишин рассказал о состоянии Семененко после падения на шоу
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Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии своего подопечного Евгения Семененко после болезненного падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. По словам наставника, Семененко пришёл в сознание и чувствует себя хорошо, сообщает «Р-спорт». Фигурист пытался исполнить четверной прыжок в показательном номере, но упал и ударился головой об лёд.

Женя пришёл в сознание. Он адекватен и чувствует себя лучше. Надеемся, всё обойдётся, — сказал Мишин.

Сразу после падения фигурист предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но в итоге не смог и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение мозга у Евгения Семененко.

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