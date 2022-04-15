Тренер Мишин рассказал о состоянии Семененко после падения на шоу

Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии своего подопечного Евгения Семененко после болезненного падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. По словам наставника, Семененко пришёл в сознание и чувствует себя хорошо, сообщает «Р-спорт». Фигурист пытался исполнить четверной прыжок в показательном номере, но упал и ударился головой об лёд.

Женя пришёл в сознание. Он адекватен и чувствует себя лучше. Надеемся, всё обойдётся, — сказал Мишин.

Сразу после падения фигурист предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но в итоге не смог и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение мозга у Евгения Семененко.