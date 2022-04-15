Назван предварительный диагноз Семененко после потери сознания на льду

Продюсер Яна Рудковская заявила, что врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение мозга у Евгения Семененко, сообщает Sport24. Фигурист упал и ударился об лёд головой во время шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

Состояние нормальное. Руки, ноги целы. Врачи передают, что он в сознании, уже общается. Его родители направляются в больницу. Врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение. Точно будет известно в конце шоу, — заявила Рудковская.

Евгений Семененко ударился об лёд после неудачной попытки исполнения четверного прыжка. Сразу после падения он предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но в итоге не смог и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках.

Ранее сообщалось, что бывшая фигуристка и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ранее прокомментировала изоляцию российского фигурного катания. Она заявила, что спорт очень многое потеряет без российских фигуристов. ISU отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, прошедшем в французском Монпелье.