«Фигурное катание в мире загнивало»: Навка раскритиковала изоляцию россиян

Бывшая фигуристка и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала изоляцию российского фигурного катания. В интервью газете «Спорт-Экспресс» она заявила, что спорт очень многое потеряет без российских фигуристов.

Много потеряет фигурное катание в мире без российских спортсменов. Оно загнивало, но только благодаря российским фигуристам держалось на плаву. А сейчас, я думаю, совсем будет неинтересно в мире. Очень многие закончили — японцы, американцы. Происходящее — это огромная ошибка, — сказала Навка.

Ранее Навка прокомментировала вероятность приостановки членства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Международном союзе конькобежцев (ISU). Она заявила, что организация очень многое потеряет без российских фигуристов.

ISU отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, прошедшем в французском Монпелье.