Татьяна Навка заявила, что ISU «загнётся» без участия российских фигуристов

Бывшая российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка прокомментировала вероятность приостановки членства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Международном союзе конькобежцев (ISU). В интервью «Матч ТВ» она заявила, что организация очень многое потеряет без российских фигуристов.

Мировое фигурное катание, к сожалению, потихоньку умирает, никому не нравится, что Россия почти во всех видах находится на первых ступеньках. Посмотрим, что они будут делать без России. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнётся, — сказала Навка.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, прошедшем в французском Монпелье.

Помимо этого Национальные федерации 21 страны потребовали от ISU не допускать представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе организации летом 2022 года.