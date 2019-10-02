Иранское телевидение во время трансляции женских соревнований на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящего в катарской Дохе, замазывает открытые части тела спортсменок чёрным цветом.
Фрагмент трансляции опубликовал итальянский экономист Мануэль Адорни.
Televisión iraní: censura en transmisión de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deberían darse las verdaderas batallas por la libertad.— Manuel Adorni (@madorni)
pic.twitter.com/cGl4HNxjSH October 1, 2019
Ранее сообщалось, что легкоатлеткам не понравилось нововведение чемпионата мира в Дохе, где спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен