Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Иранское телевидение во время трансляции женских соревнований на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящего в катарской Дохе, замазывает открытые части тела спортсменок чёрным цветом.

Фрагмент трансляции опубликовал итальянский экономист Мануэль Адорни.

Ранее сообщалось, что легкоатлеткам не понравилось нововведение чемпионата мира в Дохе, где спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов, писал News.ru.

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