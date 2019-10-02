https://static.news.ru/photo/578e3b08-e4fc-11e9-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Иранское телевидение во время трансляции женских соревнований на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящего в катарской Дохе, замазывает открытые части тела спортсменок чёрным цветом.

Фрагмент трансляции опубликовал итальянский экономист Мануэль Адорни.

Televisión iraní: censura en transmisión de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deberían darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH — Manuel Adorni (@madorni) October 1, 2019

Ранее сообщалось, что легкоатлеткам не понравилось нововведение чемпионата мира в Дохе, где спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов, писал News.ru.