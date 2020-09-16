Тарасова о возвращении Медведевой: это единственно правильное решение

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возвращение серебряного призёра олимпийских игр в Пхёнчхане Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.
Переход Медведевой? Я считаю, это единственно правильное решение, — передаёт слова Тарасовой Sport24.
После Олимпиады в корейском Пхёнчхане 2018 года, где Медведева получила две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она уехала в Канаду и стала тренироваться в группе Брайана Орсера. В 2019 году она завоевала бронзу на чемпионате мира. Сейчас Медведева находится на 13-м месте рейтинга Международного союза конькобежцев.
Ранее NEWS.ru писал, как Медведева прокомментировала своё возвращение к Этери Тутберидзе.
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