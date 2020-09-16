Тарасова о возвращении Медведевой: это единственно правильное решение

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала пост в Instagram, который был посвящён возвращению двукратной чемпионки мира, серебряного призёра Олимпиады-2018 Евгении Медведевой в её команду.

Ранее Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее с 2007 года, после чего перебралась в Канаду в группу Брайана Орсера. Без громких обещаний....