https://static.news.ru/photo/be1c851e-68eb-11ea-b79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгийские велогонки Мирового тура «Флеш Валлонь» (22 апреля) и Льеж — Бастонь — Льеж (26 апреля), а также французская Париж — Рубэ (12 апреля) отложены.

Как говорится в заявлении компании Amaury Sport Organisation (ASO), организатора гонок, соревнования решено не проводить в рамках борьбы с распространением COVID-19. ASO и Международный союз велосипедистов (UCI) работают по организации новых дат проведения.

Гонка Париж — Рубэ впервые прошла в 1896 году и была отменена из-за мировых войн 1915-1918 годов и 1940-1942 годов. Льеж — Бастонь —Льеж также старейшая гонка и впервые стартовала в 1892 году. Прерывалась на 12 лет с 1895 по 1907 годы. Во время Второй мировой войны гонка не проводилась и возобновилась только в 1945 году.

Ранее были отменены еще три велогонки, писал NEWS.ru.