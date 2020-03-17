https://static.news.ru/photo/c19260e4-684e-11ea-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano, vi imago-images.de/Global Look Press

Швейцарская велогонка «Тур Романдии», которая должна была пройти с 28 апреля по 3 мая, отменена из-за ситуации с коронавирусом.

Организаторы постараются провести гонку по запланированному маршруту в 2021 году.

Также переносится Тур Страны Басков, велогонка Мирового тура, которая планировалась с 6 по 11 апреля. Организаторы намерены провести соревнования в другие даты.

Помимо этого, отменяется велогонка «Тур Альп», которая должна была состояться с 20 по 24 апреля. Она также может пройти в другое время.

Ранее были отменены велогонки Мирового тура, среди которых Тиррено — Адриатико (Tirreno — Adriatico), Милан — Сан-Ремо, «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.