Сотрудница федерации биатлона рассказала, как норвежцы используют препараты

https://static.news.ru/photo/be14e982-bc8a-11eb-aada-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая российская биатлонистка, а ныне сотрудница Федерации биатлона Норвегии Варвара Солтаганова рассказала, как норвежские спортсмены используют медицинские препараты. Об этом сообщает Sports.ru.

Если у человека астма, это часто прослеживается в раннем возрасте — как правило, с этих лет у тебя есть рецепт на медикаменты. В отличие от России, фармакологию используют, чтобы вылечить или компенсировать болезнь, но никак не для того, чтобы получить лучшие результаты. Те же добавки тоже всегда идут по назначению, — рассказала Солтаганова.

Она отметила, что все медикаменты спортсмены получают только по показанию врача и по рецепту, а также стараются не применять биологически активные добавки, получая полезные вещества через корректировку питания.

Как сообщалось ранее, тренер сборной Норвегии по биатлону француз Зигфрид Мазе прокомментировал обвинения двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева об использовании норвежцами терапевтических исключений на запрещённые препараты.