Тренер норвежцев по биатлону рассказал об оскорблении со стороны русских

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Тренер сборной Норвегии по биатлону, француз Зигфрид Мазе прокомментировал обвинения двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева об использовании норвежцами терапевтических исключений на запрещённые препараты.

Эти слова оскорбили меня и принизили ту работу, какую мы ведём с норвежской командой. Это просто глупо. Я много раз пытался помочь России, чтобы она стала страной, которой доверяют. Мы должны поддержать их на пути к чистому спорту. Но таки глупости словно говорят молодым спортсменам в России, что без допинга нельзя добиться хорошего результата за короткое время, — приводит слова Мазе NRK.

Также Мазе отметил, что сочувствует вице-обладателю Кубка мира Стурле Лэгрейду после обвинений Васильева, которые сравнил с ударом ножом в спину.

Как сообщалось ранее, экс-главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев рассказал о главной проблеме российского биатлона при подготовке молодых спортсменов.