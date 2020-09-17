СМИ: РУСАДА планирует отстранить фигуристку Сотскову

https://static.news.ru/photo/37fcbd70-f917-11ea-98d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассматривает вопрос о дисквалификации фигуристки Марии Сотсковой.

По данным Reuters, одна из допинг-проб спортсменки оказалась положительной. Узнав об этом, Сотскова решила подделать медицинские справки, которые объяснили бы наличие запрещённого вещества в её анализах.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказалась комментировать это дело. А в Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что не могут давать оценку незавершённым дисциплинарным процедурам.

Сотскова является серебряным призёром финала Гран-при (2017), победительницей турниров серии Челленджер: Кубок Таллина (2015), Мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионкой мира среди юниоров (2016), серебряным призёром юношеских Олимпийских игр (2016), а также серебряным (2018) и бронзовым призёром (2017) чемпионата России.

В начале лета Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры и отметила, что после Олимпийских игр — 2018 её преследовал неудачный сезон, а из-за тяжёлых переживаний у неё начались проблемы со здоровьем, которые и привели к этому решению, писал NEWS.ru.