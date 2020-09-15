Сиваков остановился в шаге от пьедестала на 16-м этапе «Тур де Франс»

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Российский гребец-каноист Илья Штокалов рассказал, почему затянулся процесс с передачей ему бронзовой медали Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Они [МОК] ждут разбирательств с нашими атлетами — не атлетами. На самом деле я не слежу за тем, с кем они там разбираются. Сказали, что пока с Россией не пройдут...