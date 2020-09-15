Сиваков остановился в шаге от пьедестала на 16-м этапе «Тур де Франс»

Немецкий велогонщик Леннард Кемна из команды BORA — hansgrohe стал победителем 16-го этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 164 км со стартом в Ла-Тур-дю-Пен и финишем в Виллар-де-Ланс.
Вторым финишировал эквадорец Ричард Карапас (Team INEOS Grenadier), третьим — швейцарец Себастьен Райхенбах (Groupama — FDJ). Россиянин Павел Сиваков из британской Team INEOS Grenadie финишировал четвёртым.
Ранее президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что гонщики Павел Сиваков, Ильнур Закарин и Александр Власов были бы железными кандидатами в национальную команду на Олимпийские игры, писал NEWS.ru.
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