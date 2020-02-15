https://static.news.ru/photo/cd55c85c-500d-11ea-bf05-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Катникова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская спортсмена Екатерина Катникова завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

Катникова по итогам двух попыток показала результат 1 минуту 39,398 секунды. Второе место заняла Юлия Таубиц из Германии (1.39,492), бронзу завоевала ещё одна представительница России Виктория Демченко (1.39,537).

Благодаря победе Катниковой россияне одержали досрочную победу в медальном зачёте, имея в активе четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

Ранее сборной России никогда не удавалось побеждать на чемпионате мира в общем зачёте.

Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи с 14 по 16 февраля. Сборная России впервые в истории одержала победу во всех спринтерских дисциплинах. Российский саночник Роман Репилов занял первое место чемпионата мира в спринте. Золото у женщин в спринте завоевала Екатерина Катникова, а также дуэт Александр Денисьев/Владислав Антонов в спринте в двойке, писал NEWS.ru.