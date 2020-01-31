В 2013 году саратовский тренер по биатлону Екатерина Халиуллина, воспитавшая Александра Логинова, была признана Союзом биатлонистов России лучшим детским тренером. В швейцарском Ленцерхайде на первенстве мира её дочь Анастасия завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке и серебро в эстафете. В эксклюзивном интервью NEWS.ru наставница рассказала, почему юниоры добиваются успехов в отличие от основной команды, что ждать на чемпионате мира и почему не хочет комментировать выступления своего звёздного воспитанника.

— Какие задачи ставили перед дочкой до первенства мира? Ожидали, что она может стать чемпионкой?

— Мы к этому шли не один год. Настя три раза была запасной на первенство мира по итогам отбора. Сейчас справилась со стрельбой, и в этом году она прибавила ходом, стала сильнее психологически. Мы успокоились, потому что соревнуемся последний год по юниоркам. До этого каждый раз что-то мешало проявить себя. То она проиграла 0,2 секунды по девушкам, то с погодными условиями не повезло. В этот раз была и уверенность в своих силах и успокоение. На отборочных стартах Настя заняла второе, четвёртое и пятое места, причём перед последним стартом заболела и не бежала, но набранных очков ей хватило, чтобы решить поставленную задачу. Помог и опыт выступлений на летнем первенстве мира, где она соревновалась дважды.

— Вы много говорите об отборах. Не считаете, что в России им уделяется слишком много внимания, и все силы уходят на них, а не на главные старты?

— Нет, в этом году отбор был комфортный. Хватало времени и для сборов и для восстановления, но у нас в России очень много народа, юниоров и юниорок, поэтому избежать их никак нельзя. Если выступать только сборной командой, то зачем тренироваться всей остальной стране? Поэтому отборов не избежать. Просто в этом году их провели пораньше, и ребята успели восстановиться. К тому же в этом году приняли новую систему подсчёта рейтинговых очков, которая позволила отобраться сильнейшему составу. Теперь очки дают с 1 по 15 место, а не с 1 по 6. Поэтому нельзя пропускать отдельные гонки и плохо соревноваться в них.

Екатерина Халиуллина biathlonrus.com

— После такого успеха насколько Насте было сложно настроиться на эстафету и там пробежать первый этап?

— С эстафетой сложностей у неё никогда не было. Настя — боевая девчонка, любит бегать первый этап, умеет собраться именно на эстафеты, даже если в личных гонках не получается. Думаю, ей сложнее будет собраться на спринт.

— В спринте ей сложнее будет и выдержать скорость лидеров?

— На первом Кубке IBU она, стартуя в 90-х номерах, на «стойку» подошла, занимая третье место, но не справилась психологически, получила три круга штрафа и заняла 21-е место. Я не думаю, что она много проигрывает ходом, просто после болезни на отборе начинала специально медленнее индивидуальную гонку, не рвалась, стараясь показать свою лучшую стрельбу. Не думаю, что она не будет претендовать в спринте на медаль. Если соберётся и настроится и хорошо будут работать лыжи, почему нет.

— После провалов на взрослом уровне успехи младших возрастов воспринимаются всегда с большой надеждой. Как вообще вы оцениваете выступление россиян на первенстве мира?

— Юноши и юниоры тренируются не все со сборной командой. Здесь соревнуются несколько систем подготовок. Кому-то подходит одна, кому-то другая, а в целом собирается хорошая команда, а в сборной все тренируются по одному плану, нет соревнования методик между собой. А одна методика — она либо подойдёт, либо не подойдёт. Если бы у нас были разные подходы к подготовке национальной сборной, больше индивидуализации, то и результат был бы лучше.

— А в чём различия подготовки юниоров?

— Кудисова и Халиуллина тренировались со сборной командой, Шевченко и Худорожкова работали с регионами, а Гореева была в резервной сборной России. Все использовали разные методики, что позволило собрать хорошую команду. Также разная подготовка была у юношей. Если бы в основной сборной был такой дифференцированный подход, то у кого-нибудь появился бы результат, а тут системная ошибка ударила по всем сразу.

Александр Логинов Peter Hartenfelser/www.imago-images.de

— Со своим воспитанником Александром Логиновым вы сейчас поддерживаете отношения?

— Нет.

— Почему?

— Здесь я не буду давать комментариев. Мы просто не общаемся и всё.

— Как оцените его выступление в этом сезоне?

— Не могу ничего сказать. Вы извините, но я не хочу касаться темы Александра Логинова.

— Что ждёте от чемпионата мира? Кто способен там выступить успешно?

— Я думаю, что после Нового года они все поднабрали объём, а сейчас, надеюсь, что разбегутся. Будем надеяться на лучшее.