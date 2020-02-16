Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Российский конькобежец Павел Кулижников занял первое место в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Спортсмен показал время 1 минуту 5,69 секунды, установив новый рекорд мира. Серебряную медаль завоевал голландец Кьелд Нёйс (+1,03), третьим стал его соотечественник Томас Крол (+1,05). Ранее мужская сборная России завоевала...