Российская спортсменка Наталья Воронина заняла первое место в забеге на 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).
Воронина преодолела дистанцию за 6 минут 39,021 секунды, установив мировой рекорд. Второй стала чешка Мартина Сабликова (+2,143). Бронзу завоевала голландка Эсме Виссер (+7,66).
Помимо этого, российская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала серебро забеге на 1000 м. Первой стала Ютта Лердам из Нидерландов, третье место заняла японка Михо Такаги.
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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