https://static.news.ru/photo/4a0ff536-1920-11ea-9ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: JOHANNA LUNDBERG/www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Норвежцы, в составе которых бежали Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё, преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 30,4 секунды. Второе место заняла сборная Франции (+32,3), за которую выступали Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё и Мартен Фуркад. Бронзовая медаль досталась итальянцам Лукасу Хоферу, Томасу Бормолини, Даниэле Каппеллари и Доминику Виндишу (+1.27,1).

Россияне финишировали четвёртыми (+1.41,4). За российскую команду выступали Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, писал News.ru.