«Псевдовеликие»: Белорусская ассоциация гимнастики поиздевалась над Россией

Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Болельщики из Китая выразили поддержку сёстрам Авериным, которых, по их мнению, засудили на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Комментарии были опубликованы на спортивном портале Guancha.

Это так нелепо, что было бы смешно, если бы не слёзы этих девочек, — написал один из пользователей. Среди других комментариев можно проследить тенденцию, что китайцы уверены, что Дину Аверину...