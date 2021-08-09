«Псевдовеликие»: Белорусская ассоциация гимнастики поиздевалась над Россией

Белорусская ассоциация гимнастики в социальных сетях поиздевалась над сборной России на фоне громких скандалов в художественной гимнастике, которые произошли на Олимпиаде-2020 в Токио.
Ранее украинская судья международного класса объяснила, почему Дина Аверина стала обладательницей серебряной награды Игр. По её утверждению, всё дело в разнице трудности тел. Под выложенной в Facebook видеозаписью стали появляться различные комментарии в защиту сестёр-близняшек.
Знаете, мадамка, засудили вы россиянку только из чувства злости и зависти. Украинцы — русофобы из-за гражданской войны в Донбассе. А попытка оправдаться у вас неуклюжая. А вас поздравляю с 44-м местом. Страна 404 это заслужила, — написала в комментариях под постом Виноградной пользовательница Ирина Колчина из Москвы.
Спустя время последовал ответ с официальной страницы Белорусской ассоциации гимнастики.
Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5, — написала Белорусская ассоциация гимнастики, поиздевавшись над Россией.
Россия впервые с 1996 года осталась без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 как в личном, так и в командном многоборье. Больший скандал произошёл именно в первом виде соревнований. Вопросы относительно работы судейской бригады появились после первого же упражнения с обручами в финале. На этом проблемы не закончились. Главным возмущением стало заключительное упражнение израильтянки, где она уронила ленту, допустив серьёзную ошибку. Тем не менее судьи поставили 22-летней спортсменке наивысший балл. По итогам четырёх видов она получила 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Ранее Айелет Зуссман, тренер израильтянки Линой Ашрам, отреагировала на жалобы представителей России относительно несправедливых оценок арбитров.