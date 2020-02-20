Сборная России провела очередную блёклую гонку на чемпионате мира, заняв седьмое место в одиночной смешанной эстафете. При этом и Лариса Куклина и Матвей Елисеев выступили не провально, а на своём уровне. Оттого и обидно, что таков уровень всей сборной, и резервов для роста при нынешнем руководстве СБР не видно.

Обречённый состав и особенности сингл-микста

Сингл-микст — явно не лучшая наша дисциплина, а потому включение его в олимпийскую программу пока не грозит ничем хорошим. Со времён победы в 2015 году Яны Романовой и Алексея Волкова на фоне вторых составов других команд у нас не было больших успехов в этом виде программы и на чемпионатах мира медалей не было. Теоретически в Антхольце она могла быть, если бы бежал Александр Логинов, но то ли сам спортсмен не горел желанием выступать в этой дисциплине, то ли тренеры решили его поберечь, но он в эту гонку даже не планировался. Да и после тяжелейшей «двадцатки» ему, как никому, нужны эти два дня отдыха.

Дело в том, что на Кубке мира и чемпионате мира это разные гонки. Когда разыгрываются медали, этой дисциплиной не пренебрегают все сильнейшие, в том числе Йоханнес Бё и Марте Рёйселланн, выигравшие микст. На Кубке мира может быть и так, что успеха добиваются быстрые стрелки вроде австрийцев Симона Эдера и Лизы Терезы Хаузер или выставившие сильнейший дут представители второго эшелона из Эстонии или Канады. Россияне с точки зрения наличного выбора логично поставили быстро стреляющую Куклину и взрывного Елисеева, но с такими же медальными шансами могли бы попробовать и не планирующихся к старту в оставшихся дисциплинах Кристину Резцову и Евгения Гараничева.

Выбор на эстафету

Эстафетные составы на субботу были определены задолго до старта, однако вопросы по отдельным кандидатурам оставались до последнего. У женщин логично оставить четвёрку, которая бегала все личные гонки, потому что однозначно сильнее в запасе никого нет, да и тренеры не видели их в деле. Однако и там Анфиса Резцова из-за своей дочки умудрилась поднять бурю в стакане воды, пригрозив увести её за границу, если ей не дадут выступить ни в одной гонке чемпионата мира.

У мужчин ситуация гораздо сложнее, так как тут снова встал вопрос Евгения Гараничева. По спортивному принципу — совокупности набранных в личных гонках очков — он твёрдо попадает в состав. Ходом он также второй в команде после Александра Логинова, однако из-за его исторических провалов в эстафетах на чемпионате мира тренеры и глава СБР Владимир Драчёв, который лично участвует здесь в процессах принятия решений, решили выставить на первый этап юниора Карима Халили, памятуя о его блестящем выступлении в Оберхофе. Именно поэтому на официальной тренировке в четверг он отрабатывал эстафетную стрельбу.

Евгений Гараничев Kalle Parkkinen/Global Look Press

Никита Поршнев и Эдуард Латыпов на протяжении всего сезона защищены тренерским штабом, однако до сих пор не оправдывают возложенных на них авансов, и если бы не явный провал в индивидуальной гонке, его бы мы наверняка увидели в эстафете. Впрочем, все эти рассуждения о выборе лучших среди худших не были актуальными, если бы вся команда была достойно подготовлена к чемпионату мира, а не выезжала в медальном зачёте на одном мощном «локомотиве» — Александре Логинове.

Когда поезд уже ушёл, чуда не произойдёт

Было бы наивно ожидать внезапного преображения и другого состояния команды при провальных выступлениях на протяжении большей части сезона. Очевидно, что были допущены стратегические ошибки при подготовке к сезону, включающие и отсутствие необходимых горных сборов, и форсирование формы на старте сезона, и изменение системы управления командой, когда в мужской сборной произошла рокировка по ходу сезона и Сергей Белозёров сменил Анатолия Хованцев, но последний также продолжил работать со сборной.

Понимают это и сами спортсмены. Так, в нашем интервью Матвей Елисеев сказал, что результаты могли быть лучшими, но только в долгосрочной перспективе, а сейчас команда готова так, как готова. Гораздо важнее, какие выводы сделает из этого штаб. Худшим сценарием было бы выставить крайним Анатолия Хованцева, который сам в начале сезона сказал, что не будет работать с командой и займётся стратегией развития и других специалистов, не вписавшихся в концепцию руководства, как это произошло с Андреем Падиным. К примеру, в женской сборной могут убрать тренера по стрельбе Леонида Гурьева, чтобы вывести из-под удара Виталия Норицына, завалившего функциональную подготовку команды во второй половине сезона.

Драчёв ничего не понял?

Показателен ответ Владимира Драчёва в Insagram одному из болельщиков. На реплику: «А план Касперовича работает» он предложил посмотреть на результаты Логинова при Касперовиче. В итоге получается, что президент не понял, что лидеру команды нужно дать карт-бланш и создать максимально комфортные условия для подготовки, то есть вывести из-под критики представителей тренерского штаба, с которыми он не сработался, позволить готовиться с личным тренером, с которым у него полное взаимопонимание и, наконец, не навязывать кабальных контрактов и не кричать, что у нас 25 человек способны его заменить.

Логинов как раз доказал, что способен подводить себя к главным стартам и в одиночку, выполнять медальный план команды даже в тот момент, когда в него никто не верит. А вот тренерский штаб с развитием молодёжи и появлением новых талантов пока справляется не очень. Останется ли Драчёв на посту президента СБР или ему придётся уйти в отставку по окончании сезона, это далеко не самый главный вопрос сейчас. В конце концов, он был и остаётся фартовым человеком по жизни. Куда важнее, кто останется в его окружении, к кому он будет прислушиваться и на кого полагаться в правлении. От выбора этой стратегии и будет зависеть: пойдёт наш биатлонный «корабль» и дальше на дно или останется на плаву.