Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева заняла седьмое место в одиночной смешанной эстафете не чемпионате мира по биатлону в Антхольце. По окончании соревнований Елисеев рассказал, в чём не доработал он лично, как отдыхал, как отнёсся к пропуску индивидуальной гонки и что думает о будущем скоротечных дисциплин сингл-микста и суперспринта.
— Седьмое — наше место?
— Мы можем выступать сильнее, хотя по нынешней готовности это наш уровень.
— Вы лично, в чём можете прибавить?
— Точно в скорострельности, но сейчас я могу либо качественно стрелять, либо быстро. Приходится выбирать между риском и качественной стрельбой. Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха.
— Тренеры сказали, что ваше участие в эстафете будет зависеть от выступления в сингл-миксте? Вы держали этот момент в голове, что надо выступать на должном уровне?
— Насчёт участия в эстафете нисколько не сомневался в своём месте в эстафете.
— Вы считаете, что больше некому?
— Не то, что некому, но у меня не было ни сомнений, ни такой информации.
— Но может, имелось ввиду, что вы не должны совсем провалиться?
— Нет, у меня всё нормально.
— Если что-то подправлять, в голове или мышцах?
— В мышцах длинная работа нужна, а в голове — всё нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить. Слаба богу у меня было полных три дня отдыха без тренировок и состояние стало нормальным.
— Вас удивило, что вас не включили в состав на индивидуальную гонку?
— Я заранее знал, что не побегу индивидуальную гонку.
— А хотели?
— Естественно. Каждую гонку хочется бежать. Очень сложно наблюдать за гонкой из отеля по телевизору, когда ты сам можешь бежать и на что-то претендовать.
— Иностранные спортсмены жалуются, что очень плотная программа и накапливается усталость и тяжело пройти чемпионат в таком режиме. А вам как?
— Я тоже так думаю, и именно поэтому меня не поставили на «двадцатку», так как заранее знали, что мне надо отдохнуть. Точно так же и Александра (Логинова — NEWS.ru) могли сегодня поставить на эту эстафету, но ему тоже достаточно полезен будет отдых.
— А Бё даже после рождения собственного первенца бегает всё подряд. Он уникум?
— Не могу за него отвечать, пусть сам за себя расскажет.
— Ваши планы и надежды на конец чемпионата и конец сезона?
— Хочется остаться в топ-15 по итогам сезона, а на чемпионат мира загадывать не хочется.
— Поговаривают, что сингл-микст может заменить индивидуальную гонку в программе Олимпийских игр. Как к этому отнесётесь?
— Заменять, думаю, не стоит, потому что «двадцатка» — это классика биатлона, но если добавят ещё один вид программы — сингл-микст, то будет классно.
— А как относитесь к другому новшеству суперспринту? Бегали его когда-либо?
— Не помню. Вроде бегал только суперпреследование. Но в сингл-миксте я бы сделал с одним дополнительным патроном каждый рубеж, чтобы было более динамично. А так это более стрелковая гонка.
— Завтра у вас две плановых тренировки. Какой вид отдыха себе изберёте?
— Немножко покататься, может просто побегать внизу. Это по ситуации.
— Вы всё про работу, а мы про отдых. Может полежать или выбраться в город лучше?
— Нет, не до этого однозначно. Я буду восстанавливаться через активный отдых.
— А может лучше через разгрузку?
— Когда было три дня отдыха, я восстанавливался, но сейчас лучше вести себя по-другому.
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