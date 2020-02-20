Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева заняла седьмое место в одиночной смешанной эстафете не чемпионате мира по биатлону в Антхольце. По окончании соревнований Елисеев рассказал, в чём не доработал он лично, как отдыхал, как отнёсся к пропуску индивидуальной гонки и что думает о будущем скоротечных дисциплин сингл-микста и суперспринта.

— Седьмое — наше место?

— Мы можем выступать сильнее, хотя по нынешней готовности это наш уровень.

— Вы лично, в чём можете прибавить?

— Точно в скорострельности, но сейчас я могу либо качественно стрелять, либо быстро. Приходится выбирать между риском и качественной стрельбой. Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха.

— Тренеры сказали, что ваше участие в эстафете будет зависеть от выступления в сингл-миксте? Вы держали этот момент в голове, что надо выступать на должном уровне?

— Насчёт участия в эстафете нисколько не сомневался в своём месте в эстафете.

— Вы считаете, что больше некому?

— Не то, что некому, но у меня не было ни сомнений, ни такой информации.

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Но может, имелось ввиду, что вы не должны совсем провалиться?

— Нет, у меня всё нормально.

— Если что-то подправлять, в голове или мышцах?

— В мышцах длинная работа нужна, а в голове — всё нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить. Слаба богу у меня было полных три дня отдыха без тренировок и состояние стало нормальным.

— Вас удивило, что вас не включили в состав на индивидуальную гонку?

— Я заранее знал, что не побегу индивидуальную гонку.

— А хотели?

— Естественно. Каждую гонку хочется бежать. Очень сложно наблюдать за гонкой из отеля по телевизору, когда ты сам можешь бежать и на что-то претендовать.

— Иностранные спортсмены жалуются, что очень плотная программа и накапливается усталость и тяжело пройти чемпионат в таком режиме. А вам как?

— Я тоже так думаю, и именно поэтому меня не поставили на «двадцатку», так как заранее знали, что мне надо отдохнуть. Точно так же и Александра (Логинова — NEWS.ru) могли сегодня поставить на эту эстафету, но ему тоже достаточно полезен будет отдых.

— А Бё даже после рождения собственного первенца бегает всё подряд. Он уникум?

— Не могу за него отвечать, пусть сам за себя расскажет.

— Ваши планы и надежды на конец чемпионата и конец сезона?

— Хочется остаться в топ-15 по итогам сезона, а на чемпионат мира загадывать не хочется.

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Поговаривают, что сингл-микст может заменить индивидуальную гонку в программе Олимпийских игр. Как к этому отнесётесь?

— Заменять, думаю, не стоит, потому что «двадцатка» — это классика биатлона, но если добавят ещё один вид программы — сингл-микст, то будет классно.

— А как относитесь к другому новшеству суперспринту? Бегали его когда-либо?

— Не помню. Вроде бегал только суперпреследование. Но в сингл-миксте я бы сделал с одним дополнительным патроном каждый рубеж, чтобы было более динамично. А так это более стрелковая гонка.

— Завтра у вас две плановых тренировки. Какой вид отдыха себе изберёте?

— Немножко покататься, может просто побегать внизу. Это по ситуации.

— Вы всё про работу, а мы про отдых. Может полежать или выбраться в город лучше?

— Нет, не до этого однозначно. Я буду восстанавливаться через активный отдых.

— А может лучше через разгрузку?

— Когда было три дня отдыха, я восстанавливался, но сейчас лучше вести себя по-другому.