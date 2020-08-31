Первый канал предложил Загитовой вести «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может стать ведущей седьмого сезона шоу «Ледниковый период».
Об этом со ссылкой на свои источники
По информации журналистов, представители Первого канала длительное время вели переговоры с фигуристкой. Загитова сначала отказалась от участия в программе, поскольку раздумывала над дальнейшей спортивной карьерой, но позже решила участвовать в шоу в качестве ведущей.
Партнёром фигуристки по программе станет олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Загитова будет работать со специалистами по речи, чтобы подготовиться к съёмкам.
Из-за участия в шоу спортсменка пропустит этапы Кубка России. Они будут отборочными стартами на чемпионат России. Журналисты «Спорт-экспресса»
Загитова выиграла чемпионат России в 2018 году, также она является чемпионкой Европы 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и победительницей финала Гран-при 2017 года.
Как ранее писал NEWS.ru, спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что Загитова планирует заработать денег перед завершением карьеры. По его словам, молчание фигуристки о своём дальнейшем развитии в спорте связано именно с этим. Губерниев отметил, что так же вели себя Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и другие спортсмены.
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