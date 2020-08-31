Первый канал предложил Загитовой вести «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/377642e2-ebaf-11ea-9e02-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может стать ведущей седьмого сезона шоу «Ледниковый период».

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Sport24 и издание «Спорт-экспресс».

По информации журналистов, представители Первого канала длительное время вели переговоры с фигуристкой. Загитова сначала отказалась от участия в программе, поскольку раздумывала над дальнейшей спортивной карьерой, но позже решила участвовать в шоу в качестве ведущей.

Партнёром фигуристки по программе станет олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Загитова будет работать со специалистами по речи, чтобы подготовиться к съёмкам.

Из-за участия в шоу спортсменка пропустит этапы Кубка России. Они будут отборочными стартами на чемпионат России. Журналисты «Спорт-экспресса» отмечают , что речь не идёт о завершении карьеры фигуристки, которая приостановила свои выступления в декабре 2019 года.

Загитова выиграла чемпионат России в 2018 году, также она является чемпионкой Европы 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и победительницей финала Гран-при 2017 года.

Как ранее писал NEWS.ru, спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что Загитова планирует заработать денег перед завершением карьеры. По его словам, молчание фигуристки о своём дальнейшем развитии в спорте связано именно с этим. Губерниев отметил, что так же вели себя Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и другие спортсмены.