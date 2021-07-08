Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Олимпийский игры в Токио, а также соревнования в трёх близлежащих префектурах Сайтама, Тибе и Канагава пройдут без зрителей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Известно, что официального решения по данному вопросу ещё не объявлено. Ожидается, что о нём будет объявлено на пятисторонней встрече организаторов Олимпиады в Токио с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Мероприятие проходит в настоящий момент в Токио.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что эксперты рекомендовали МОК проводить Олимпиаду без зрителей.