Олимпийская чемпионка Дальмайер вошла в группу экспертов IBU

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Двукратная олимпийская чемпионка 2018 года немка Лаура Дальмайер вошла в группу экспертов Международного союза биатлонистов (IBU) по развитию биатлона.

Отмечается, что экспертная группа создана для обеспечения устойчивого развития биатлона в рамках долгосрочных стратегий IBU и обсуждения экологических, социальных и экономических вопросов.

Для IBU важно взять на себя ведущую роль в содействии устойчивого развития в спорте, и я рада быть частью этой команды, — цитирует Дальмайер пресс-служба IBU.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева была выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая раскритиковала выдвижение кандидатуры Зайцевой в правление СБР.