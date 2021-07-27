Ненавидит русский рэп: кто такой Рылов, вернувший золото Олимпиады в Россию

Новый день Олимпиады в Токио превзошёл все ожидания. Пока российские болельщики спали, пловцы в красивейшем заплыве на дистанции 100 метров на спине рубились что есть силы. И победа решилась одним последним касанием. Причём финальная битва проходила между двумя россиянами — Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым.

Для Климента эта дистанция считается коронной, и изначально фаворитом являлся именно он. Однако ещё в предварительных заплывах Женя показал, что готов побороться не только в привычных 200 м. И он дал жару!

Наши парни сразу выиграли старт. И ни у кого-то, а у главного соперника, рекордсмена мира, американца Райана Мёрфи. Что может быть лучше?

К половине бассейна Колесников немного ушёл вперёд и сохранял преимущество три четверти дистанции. Рылов отставал на шесть сотых. Но на последних метрах Климент «потонул». Его не просто нагнал Рылов, но и обошёл. Остановить его уже не было подвластно никому. И на финише всё решило касание — Женя оказался быстрее соотечественника на 0,02 секунды. Результат в 51,98 стал новым рекордом Европы.

В последний раз российские пловцы побеждали на Играх в Атланте, где были Денис Панкратов и Александр Попов. Затем поколение сменилось и вместе с ним ушли грандиозные результаты. Но перед Олимпиадой в Токио ожидание было колоссальное: в топе находятся сразу три представителя России — Антон Чупков, Евгений Рылов и Климент Колесников. Но если мы знаем и про Антона, и про Климента, то что таит Женя?

О нём мы слышали ещё в Рио-де-Жанейро. Тогда Женя завоевал для России бронзовую медаль на дистанции 200 м. Но вместо радости на его лице играло сплошное разочарование и злость. Он так хотел выиграть свой фирменный заплыв, что довольно сложно справлялся с эмоциями после личного «поражения».

Стометровка — не самый любимый заплыв Евгения. И объяснял он это довольно просто: на этой дистанции нужно плыть изо всех сил, а вот 200 метров — это «ювелирная работа». Тем лучше, ведь теперь мы будем ожидать ещё одно золото от спортсмена. Возможно, даже с мировым рекордом, который так хочет установить спортсмен.

Сержант полиции, связанный с футболом

Евгений Рылов Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В плавание его привел отец-футболист. Михаил играл за «Уралмаш», «Газовик», «Металлург» и «Носту». Но вот сын рос совсем не игроком. Евгению всегда больше нравилось смотреть футбольные матчи. Тогда отец сориентировался и отвёл ребёнка в бассейн — не прогадал.

В итоге Рылов стал не просто прекрасным пловцом, но и отметился в правоохранительных органах. Он является старшим сержантом патрульно-постовой служба города Лобни. И руководство всегда поздравляет пловца со спортивными успехами.

Но с футболом он всё равно связался. В 2018 году, когда российская сборная на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала вместе с Фёдором Смоловым, а Хабиб Нурмагомедов ещё не завершил карьеру и «душил» соперников в клетке, Евгений спокойно плавал и устанавливал рекорды. Их номинировали на звание «Спортсмен года» по версии журнала GQ. И обошёл всех именно Рылов. По мнению экспертов, его достижения оказались важнее остальных.

Обожает стихи и ненавидит русский рэп

Евгений с детства обожает стихи. А в школе старался не пропускать ни одного занятия по алгебре и литературе. Необычное сочетание. Но именно с тех пор он не может воспринимать русский рэп.

Дома ждут три кота

Зато обожает котов. Дома его ждут целых три пушистых зверя. У него даже есть счастливая маска с изображением морды кота, которую подарила девушка. Правда, на награждение в ней выйти всё равно не разрешили. Ну, хотя бы не запретили надеть маску перед финальным заплывом.