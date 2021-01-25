Министр спорта призвал Ласицкене быть более ответственной в комментариях

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Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал высказывание легкоатлетки Марии Ласицкене, которая накануне назвала предательством ситуацию с новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петром Ивановым.

Лацискене — выдающаяся спортсменка, имеет право на личное мнение, но в последний год ОКР, федерация, Министерство спорта делают всё, чтобы защитить именно спортсменов, таких, как Ласицкене. В последнее время Пётр Иванов прилагает все усилия во взаимодействии с World Athletics, чтобы восстановить права нейтральных спортсменов, ту же Ласицкене. Спортсмен должен быть более ответственным, когда даёт такие огульные комментарии в отношении деятельности конкретных людей и федерации, тем более не зная глубоко юридические аспекты, — сказал министр журналистам.

По словам министра, ВФЛА находится во взаимодействии с World Athletics.

После того как будут получены разъяснения, будут приняты решения. Президент федерации сам будет принимать решение, и он делает всё, чтобы восстановить статус наших спортсменов. Спортсмены должны заниматься своим делом и с уважением относиться к усилиям организации, которая защищает их интересы, — сказал Матыцин.

Ласицкене после турнира «Битва полов» выступила с критикой в адрес Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта и правительства РФ, назвав предательством для российской лёгкой атлетики назначение президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Петра Иванова заместителем директора ФАС.