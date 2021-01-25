Ласицкене победила на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов»

https://static.news.ru/photo/aac9b2fc-5e68-11eb-a47b-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене одержала победу на турнире прыгунов в высоту «Битва полов». 28-летняя спортсменка взяла высоту 2 метра и набрала 1219 очков.

Второе место занял серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко, который сумел прыгнуть на 2,31 м (1188), третьим стал победитель зимнего чемпионата Европы — 2015 Даниил Цыплаков (2,29 м, 1170).

Соревнования проходят в Москве, на малой арене «Салют Гераклион» с участием 12 ведущих российских легкоатлетов. В соревнованиях также приняли участие бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 Илья Иванюк, олимпийская чемпионка Анна Чичерова, Алексей Ефанов, Никита Курбанов, Александр Асанов, Аделина Халикова, Наталья Спиридонова, Дарья Слепова, Кристина Королёва.

В 2020 году Ласицкене заняла первое место на турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который проходил в Москве. Она показала лучший результат сезона в мире, взяв высоту 204 см и набрав 1259 очков.

Как писал NEWS.ru, прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в чемпионате России в сентябре прошлого года, который проходил в Челябинске. Это её пятая победа. До этого она выигрывала золото в 2014, 2017, 2018 и 2019 годах.

Также она является первой и единственной (как среди женщин, так и среди мужчин) в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Лучшие результаты она показала на ЧМ-2015 в Пекине, ЧМ-2017 в Лондоне и ЧМ-2019 в Дохе.