Ласицкене стала пятикратной чемпионкой РФ по прыжкам в высоту

https://static.news.ru/photo/230589f2-f42f-11ea-afb8-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в чемпионате России, который проходит в Челябинске. Последняя попытка трёхкратной чемпионки мира закончилась результатом в 1,92 метра.

Второе место заняла Кристина Королёва с результатом в 1,88 метра. Обладательницей бронзовой медали стала чемпионка Олимпиады 2012 года в Лондоне Анна Чичерова (1,85 метра).

Ласицкене уже в пятый раз побеждает в российском первенстве. До этого она выигрывала золото в 2014, 2017, 2018 и 2019 годах. Также она является первой и единственной (как среди женщин, так и среди мужчин) в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Лучшие результаты она показала на ЧМ-2015 в Пекине, ЧМ-2017 в Лондоне и ЧМ-2019 в Дохе.

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