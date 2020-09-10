Белорусского прыгуна в высоту дисквалифицировали на два года

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Белорусский легкоатлет Дмитрий Набоков дисквалифицирован сроком на два года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе было обнаружено запрещённое вещество фуросемид.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 28 октября 2019 года. Решение об отстранении атлета может быть обжаловано, сообщается на сайте Athletics Integrity Unit (AIU).

На счету Набокова национальный рекорд по прыжкам в высоту, установленный в 2018 году (2,36 м). В 2017-м он выиграл чемпионат Европы для атлетов в возрасте до 23 лет, а в 2014-м он стал обладателем серебряной медали чемпионата мира на юниорском уровне.

Ранее NEWS.ru писал, что российский прыгун в высоту, чемпион Европы 2010 года Александр Шустов подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне иск к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил с 5 июня на четыре года. По решению CAS аннулированы его результаты с 8 июля 2013-го по 7 июля 2017 года.