Легкоатлет Шустов подал в CAS иск против ВФЛА и World Athletics

https://static.news.ru/photo/1c66df46-d4a0-11ea-abd3-fa163e074e61_660.jpg Александр Шустов Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Российский прыгун в высоту, чемпион Европы 2010 года Александр Шустов, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне иск к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Спортивный арбитражный суд недавно зарегистрировал иск Александра Шустова, — рассказала ТАСС сотрудница пресс-службы CAS Кэти Хогг.

Она добавила, что суд открыл дело Шустова против указанных спортивных организаций.

Дисквалификация Шустова началась с 5 июня 2020 года и продлится четыре года. Согласно решению CAS, аннулированию подлежат результаты атлета, показанные с 8 июля 2013-го по 7 июля 2017 года.

Ранее NEWS.ru, писал, что по словам Шустова, решение о его дисквалификации принято на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. При этом прямых доказательств против него нет, а Родченков лично не видел, чтобы спортсмен принимал запрещённые препараты.