Международная федерация волейбола отменила матчи Лиги наций-2020

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене матчей Лиги наций в 2020 году, сообщается на официальном сайте организации.
В России должны были пройти два этапа соревнований. Мужской этап должен был состояться в Ярославле, а женский — в Уфе.
Президент федерации Ари Граса объяснил, что проведение матчей такого масштаба было бы безответственным действием. Таким образом, FIVB решила отменить игры ради здоровья участников. Также 77-летний спортивный функционер призвал спортсменов готовиться к новому турниру.
Ранее стало известно, что чемпионат мира по пляжному волейболу, который должен был пройти в Риме в 2021 году, состоится летом 2022 года, писал NEWS.ru.
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