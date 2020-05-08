Международная федерация волейбола отменила матчи Лиги наций-2020

https://static.news.ru/photo/92b61470-9119-11ea-a9a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене матчей Лиги наций в 2020 году, сообщается на официальном сайте организации.

В России должны были пройти два этапа соревнований. Мужской этап должен был состояться в Ярославле, а женский — в Уфе.

Президент федерации Ари Граса объяснил, что проведение матчей такого масштаба было бы безответственным действием. Таким образом, FIVB решила отменить игры ради здоровья участников. Также 77-летний спортивный функционер призвал спортсменов готовиться к новому турниру.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по пляжному волейболу, который должен был пройти в Риме в 2021 году, состоится летом 2022 года, писал NEWS.ru.