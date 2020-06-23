Матыцин: недопуск российских легкоатлетов на ОИ в Токио станет трагедией

https://static.news.ru/photo/e7d25d88-b545-11ea-8047-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал своё мнение по текущей ситуации в российской лёгкой атлетике.

Он подчеркнул, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) в настоящий момент активно работает по антидопинговой пропаганде и взаимодействию со спортсменами. При этом он отметил, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) очень сложно в течение короткого времени изменить ситуацию.

Надеемся на конструктивное решение. Уже часть спортсменов не выступили в Олимпийских играх в 2016 году, и, конечно, для них будет трагедия, если они не выступят, будем надеяться на самый оптимистичный прогноз, — сказал Матыцин в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

Ранее российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года. Спортсмены выразили свою обеспокоенность тем, что они не видят конкретного плана выхода российской лёгкой атлетики из затянувшегося кризиса, писал NEWS.ru.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.