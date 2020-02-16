https://static.news.ru/photo/185c32c4-50ad-11ea-83b6-fa163e074e61_660.jpg Cпорткомплекс «Раубич» Фото: raubichi_by/instagram.com

Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения стартующего в феврале чемпионата Европы по биатлону, заявил президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, мероприятие будет проведено достойно.

Не подведём международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега, — сказал он, имея в виду перенос соревнований из Эстонии из-за отсутствия снега.

Лукашенко взял под личный контроль подготовку спорткомплекса «Раубич» к европейскому первенству — практически каждый день ему докладывают о проделанной работе.

Белорусский лидер заявил, что проведение чемпионата окупится, отметив, что Международный союз биатлонистов IBU полностью оплачивает подготовку.

Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить — и в Минске, и здесь, — как это было в прошлые годы, — подчеркнул он.

Президент добавил, что считает важным слова руководителя IBU о том, что Белоруссия спасла спортивное мероприятие, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта из-за тёплой погодой в Отепи.