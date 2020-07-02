Логинов открыто поддерживает кандидата на должность главы СБР Майгурова

https://static.news.ru/photo/94655bc6-bc54-11ea-a404-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов готов оказать поддержку кандидату на должность президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову.

Мы с ним постоянно на связи, вчера он мне звонил, спрашивал, чем может помочь. Я говорю — Саша, ты сам всё знаешь, если хочешь, можешь у себя в инстаграме выложить пост. Сказал, что-то напишет. Он активно поддерживает меня, потому что постоянно консультируется со мной по тем или иным вопросам: и в плане спонсоров, и в плане партнёров, — сказал Майгуров корреспонденту NEWS.ru.

Майгуров добавил, что он не навязывается спортсмену, но дружит с ним и регулярно общается с Логиновым по профессиональным вопросам.

Я ему помогаю по вопросам IBU или СБР, спрашивает, к кому можно обратиться, — подчеркнул Майгуров.

Как писал NEWS.ru, Виктор Майгуров на пресс-конференции назвал основные положения своей программы на выборах, которые пройдут 11 июля в Химках. Кроме того, он отметил, что покинет пост президента СБР, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.