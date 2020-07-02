Майгуров покинет пост президента СБР, если не справится с задачей

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Кандидат в президенты Союза биатлонистов России Виктор Майгуров на специальной пресс-конференции в Москве заявил о поддержке его кандидатуры министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым.

Якушев поддерживал меня на прошлых выборах и готов возглавить попечительский совет и пригласить партнёров, которые помогут формировать бюджет СБР. Я также занимаюсь переговорами с потенциальными партнёрами. Я вижу в своей...