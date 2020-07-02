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Майгуров покинет пост президента СБР, если не справится с задачей

12:37, 02 июля 2020 10
Виктор Майгуров Виктор Майгуров Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что покинет пост, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.

Я рассчитываю на адекватность и тот анализ, который для себя сделали регионы, что было обещано и что из этого сделано. Я буду готов встать и уйти, если через год будет что-то не получаться, — сказал Майгуров на пресс-конференции, посвящённой его программе работы на посту президента и развития биатлона в России.

Он добавил, что будет озвучивать только реальные цифры бюджета СБР.

Ранее Виктор Майгуров заявил о поддержке его кандидатуры министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым. Также Майгуров прокомментировал ситуацию с долгом СБР перед Международным союзом биатлонистов, передавал NEWS.ru.

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