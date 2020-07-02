Министр строительства Якушев готов возглавить попечительский совет СБР

https://static.news.ru/photo/51c5ab16-bc47-11ea-948e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России Виктор Майгуров на специальной пресс-конференции в Москве заявил о поддержке его кандидатуры министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым.

Якушев поддерживал меня на прошлых выборах и готов возглавить попечительский совет и пригласить партнёров, которые помогут формировать бюджет СБР. Я также занимаюсь переговорами с потенциальными партнёрами. Я вижу в своей команде тех же людей: Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Иван Черезов, Андрей Левунин, — сказал Майгуров, представляя свою программу работы на посту президента и развития биатлона в России.

Также Майгуров прокомментировал ситуацию с долгом СБР перед Международным союзом биатлонистов.

Зимой долг составлял около 500 тыс. евро, а после окончания сезона он подкорректирован в минусовую сторону. С учётом компенсаций долг остался порядка 300 тыс., но он может расти. Откуда будем выплачивать — это один из пунктов моей программы. Мы должны не только IBU. Долг в СБР более 10 млн рублей. Это выплаты по зарплате, призовые спортсменам, долги партнёрам, — рассказал Майгуров журналистам.

Как писал NEWS.ru, тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону Евгений Редькин рассказал, в каких условиях его подопечные начали подготовку к сезону из-за карантинных ограничений.