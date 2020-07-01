Югорские биатлонисты до начала июля не имели доступа к оружию

https://static.news.ru/photo/844983be-bbbb-11ea-b06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону Евгений Редькин рассказал, в каких условиях его подопечные начали подготовку к сезону из-за карантинных ограничений.

Спортсмены готовились индивидуально по местам жительства. Оружейная комната до сих пор находится на строгом карантине, потому что у нас сейчас в округе ситуация остаётся сложной. При этом мы даже не провели первый и второй этапы снятия ограничений. У нас они продлены до 5 июля. Мы боремся со сложившейся ситуацией и надеемся, что спортсмены наверстают упущенное на сборах, — рассказал Редькин NEWS.ru.

Мужская сборная России по биатлону 2 июля начинает первый централизованный сбор в Рыбинске, а женские команды будут готовиться в июле в Ижевске и Чайковском.

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