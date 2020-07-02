Майгуров представил основные положения своей программы на выборах в СБР

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров на пресс-конференции назвал основные положения своей программы на выборах, которые пройдут 11 июля в Химках.
Отличия программы, как я заметил, это создание попечительского совета СБР. Это важный орган, который должен быть и поможет при форматировании бюджета. Я хочу выстраивать стратегию на четырёхлетний период. Мы постоянно много проигрываем в лыжном компоненте. С этого года запрещён фтор. У нас в стране есть компании, которые занимаются этим направлением, — сказал Майгуров, представляя свою программу работы на посту президента и развития биатлона в России.
Также он отметил актуальные задачи, стоящие перед СБР на международном уровне и важность информационной политики организации.
По международному направлению первый пункт — это финансовый вопрос, второй — это статус нашей федерации в IBU. Я бы хотел развивать информационное направление, общение со СМИ важно, хотел бы, чтобы СБР был первоисточником любой информации и не было сплетен. В этом направлении не было никакой синхронизации и было много непониманий, — рассказал Майгуров.
Как сообщал NEWS.ru, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев готов возглавить попечительский совет СБР.
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