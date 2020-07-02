Майгуров представил основные положения своей программы на выборах в СБР

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Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что покинет пост, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.

Я рассчитываю на адекватность и тот анализ, который для себя сделали регионы, что было обещано и что из этого сделано. Я буду готов встать и уйти, если через год будет...