С 15 по 23 февраля в программе Кубка мира по лыжным гонкам запланировано новое соревнование под названием «Ски тур». Его не следует путать с уже традиционным «Тур де ски», ежегодно проходящим в новогодние дни в Альпах. Новый турнир, объединяющий в себе четыре этапа Кубка мира, пройдёт на родине лыжного спорта — в Скандинавии. Многодневка начнётся гонками с раздельного старта свободным стилем в шведском Эстерсунде и финиширует пасьютами (гонками преследования) «классикой» в норвежском Тронхейме. Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков по просьбе NEWS.ru высказал своё мнение о нововведении в программе Кубка мира, а также прокомментировал другие актуальные темы.

«Главное, чтобы при пересечении лыжниками границы паспортного контроля не было»

— Я никогда в «Ски туре» не участвовал, поэтому сложно сказать что-либо конкретное об этом турнире, — отметил Легков. — Если не ошибаюсь, в его программе будут четыре дистанционные гонки и два спринта. На мой взгляд, это оптимальное сочетание хороших дистанций и правильных гонок.

— На одном из этапов запланирована гонка на 38 километров со стартом в шведском городе и финишем уже в Норвегии. То есть лыжники пересекут границу и ни разу не смогут получить от тренеров питание по ходу гонки — контейнеры с жидкой пищей придётся тащить на себе...

— Ничего страшного. Самое главное, чтобы при пересечении границы паспортного контроля не было. Остальное всё нормально.

MATHIAS BERGELD/www.imago-images.de/Global Look Press

— В календаре Кубка мира уже есть давно прижившаяся многодневка — «Тур де Ски». Не перебарщивают ли чиновники из Международной федерации лыжного спорта (FIS), предлагая спортсменам ещё один энергоёмкий и напряжённый турнир?

— Думаю, времени после «Тур де Ски» прошло уже прилично, лыжники успели отдохнуть и подготовиться к следующим соревнованиям. Но мне, конечно, сложно говорить за всех спортсменов: может быть, для кого-то вторая многодневка за полтора месяца — действительно перебор, сил уже не хватает, и будет тяжеловато пройти подряд несколько этапов. А другие спортсмены находятся в хорошей форме и готовы бежать все гонки даже в плотном графике. Но на примере «Тур де Ски» можно убедиться, что подобные многодневки очень зрелищны и интересны для зрителей, а лыжники, бьющиеся за победу в общем зачёте Кубка мира, могут заработать больше очков. Если не ошибаюсь, победитель «Ски тура» положит в свою копилку сразу 300 очков. Это здорово.

— Наверное, ещё одна многодневка уместна в программе Кубка мира также по той причине, что в нынешнем зимнем сезоне нет ни Олимпийских игр, ни чемпионата мира?

— Абсолютно с вами согласен. Вполне логично, что спортсмены получают большую нагрузку в Кубке мира в отсутствие других крупнейших стартов.

— Сейчас в общем зачёте Кубка мира у мужчин с огромным отрывом лидирует Александр Большунов. Для него на «Ски туре» есть огромная мотивация — досрочно выиграть главный трофей международного сезона?

— Всякое может быть, но у Александра действительно очень большие шансы досрочно снять все вопросы о победителе. Не будем думать о том, что возможна какая-нибудь форс-мажорная ситуация, которая помешает Большунову завоевать трофей. Но давайте всё же обсудим тему победы российского лыжника в общем зачёте Кубка мира только тогда, когда он станет недосягаемым для конкурентов. А пока существует хоть мизерная вероятность, что кто-то из соперников Александра догонит, не следует говорить на эту тему, а самому Большунову ни в коем случае нельзя расслабляться.

Александр Большунов Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

— В нынешнем сезоне не так ярко выступает Сергей Устюгов. Это временное отступление нашего звёздного лыжника на второй план, или серьёзные проблемы психологического характера оказывают существенное влияние на его карьеру?

— Я думаю, что у Сергея в нынешнем сезоне было слишком много жизненных обстоятельств — рождение ребёнка, нюансы, связанные с лечением и восстановлением, другие моменты, — которые не позволяли ему полностью сосредоточиться на лыжах.

«Если сезон проходной, то Клебо и все европейцы выступают расслабленно»

— Вам не кажется, что главная звезда норвежских лыж Йоханнес Клебо нынешний сезон тоже в какой-то степени спускает на тормозах, не имея перед собой большой цели в виде Олимпиады или чемпионата мира?

— Мне кажется, не только Клебо, но и все скандинавы, да и все европейские лыжники так поступают. В этом действительно есть проблема: если сезон в какой-то степени проходной, то все они выступают по его ходу несколько расслабленно, поскольку «заточены» на более крупные и значимые старты.

— В этой связи не перебарщивают ли российские болельщики с восторгами в адрес Большунова, чьи заслуги, разумеется, никто не преуменьшает, но его огромный отрыв в Кубке мира — ещё и следствие прохладного отношения соперников к стартам в проходном сезоне?

— Ну а почему мы не должны быть в восторге, если Александр выступает действительно прекрасно? Надо всегда радоваться победам — не важно, когда, где и как они достигнуты.

— В зачёте Кубка мира у женщин россиянка Наталья Непряева тоже находится в группе лидеров, занимая второе место. Есть ли у неё шансы побороться с норвежкой Терезой Йохауг за победу, учитывая хорошие рейтинговые очки на «Ски туре»?

— Если честно, я не мониторил, по какой системе будут начисляться очки в «Ски туре» у женщин, но, насколько мне известно, Наталья уверенно идёт второй в общем зачёте. А значит, у неё есть как минимум хорошие шансы отстоять эту позицию. С первой будет сложнее, потому что Йохауг очень часто побеждает на этапах Кубка мира.

Наталья Непряева Plihal Libor/CTK/Global Look Press

— Как прокомментируете конфликт известного телекомментатора Дмитрия Губерниева и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе?

— Никак не прокомментирую. Я вообще не знаю, был ли там какой-либо конфликт, или эту историю больше раздули журналисты. Поэтому стараюсь особого внимания на всё это не обращать. Меня интересуют соревнования, призы, победы наших спортсменов, и этому я радуюсь. А в такие вещи, о которых вы говорите, даже не погружался.

— Недавно Елена Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России. Приходилось слышать мнение, что Елене Валерьевне, возможно, стоило бы ещё и во главе Союза биатлонистов России (СБР) встать, чтобы исправить ситуацию в этом популярном виде спорта. А вы как думаете?

— Вам лучше задать этот вопрос самой Елене Валерьевне. Я же не могу прочитать её мысли... Очень надеюсь, что наши спортивные руководители на самом высоком уровне разберутся, что надо делать и кому возглавлять СБР, чтобы наш биатлон развивался и показывал такие результаты, как ещё несколько лет назад. Кстати, могу переадресовать ваш вопрос нашему знаменитому биатлонисту Антону Шипулину, который сейчас находится рядом со мной.

— Конечно, задайте!

— Антон говорит, что Елена Валерьевна — очень хороший специалист. И он согласен со мной в том, что ответственные люди должны принять решение, кто должен возглавлять российский биатлон и сделать его лучше.