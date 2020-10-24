Кризис или случайность: Щербакова второй раз за сезон оступилась

Третий этап Кубка России по фигурному катанию, который в настоящий момент проходит в Сочи, обернулся небольшой сенсацией. После короткой программы у женщин первое место занимает хоть и ученица Тутберидзе, но не главная звезда группы и по совместительству фаворит третьего этапа. Анна Щербакова допустила ошибку на каскаде, которая отбросила её на вторую строчку. И это уже вторая подобная ошибка у фигуристки за сезон. Неужели один из лидеров сборной России пребывает в кризисе или это только временные трудности? NEWS.ru разбирается в вопросе.

Для Анны Щербаковой старт в Сочи стал уже вторым по счёту этапом Кубка России. В конце сентября фигуристка открывала соревновательный сезон в Сызрани. И если на первом старте она могла немного заскучать из-за отсутствия сильных соперниц, то ко второму команда собралась серьёзная. Наряду с Щербаковой в Сочи выступали две подопечные Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, а также одна из подрастающих звёздочек команды Тутберидзе Дарья Усачёва, которая, к слову, на московском этапе заняла третье место. Впрочем, даже в такой боевой компании Анна Щербакова считалась безоговорочным фаворитом.

И начала Щербакова программу под стать своему уровню. Исполнила чистейший двойной аксель, вслед за ним последовал идеальный тройной флип, оставалось только закрепить это дело каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера, но тут случилось непредвиденное. Фигуристка не смогла скрутить второй прыжок — получился риттбергер в два оборота. Серьёзная ошибка лишила фигуристку приличных баллов. Впрочем, отличные вращения и высокие оценки за компоненты позволили ей занять второе место с очень даже неплохой суммой — 77,47 балла. Отставание от лидера Дарьи Усачёвой (78,41) по итогам короткой программы меньше, чем в один балл.

Дарья Усачёва Артур Лебедев/РИА Новости

Казалось бы, в целом нет поводов для беспокойства: с одной стороны, минимальное отставание в короткой, с другой — сильнейший контент в произвольной, который даже в случае исполнения с небольшими погрешностями может далеко вперёд увести фигуристку, однако есть всё-таки одно обстоятельство, которое немного настораживает. Дело в том, что на первом этапе Анна Щербакова допустила ошибку в короткой программе на том же самом каскаде. В Сызрани каскад тройной лутц — тройной риттбергер был сделан с недокрутом. В тот раз судьи сделали вид, что ничего не увидели, и поставили Щербаковой внушительные 82,13 балла, чем вызвали недопонимание у общественности. В Сочи каскад был сделан с ещё более грубой ошибкой, поэтому второй раз подряд закрывать глаза на неточное исполнение прыжка было бы совсем странно. Арбитры наказали фигуристку, но не сильно. Туктамышева (77,36) с чистейшим тройным акселем оказалась позади Щербаковой. Но это тема для отдельного обсуждения.

В данной истории важен сам факт того, что Щербакова второй раз подряд срывает один и тот же элемент. Ошибки бывают у всех — это понятно. Да и один раз оступиться может каждый, но когда ошибка на не самом сложном прыжке (всё-таки фигуристка владеет и четвертными) повторяется с интервалом в один месяц, это не может не вызывать вопросов.

В прошлом сезоне Щербакова избегала таких ошибок. Впрочем, в прошлом сезоне многое было по-другому. И, пожалуй, самое главное отличие заключается как раз в том, что Щербакова в том году соревновалась бок о бок с такими фигуристками, как Александра Трусова и Алёна Косторная. Как мы помним, обе спортсменки в межсезонье перешли к Евгению Плющенко, что привело к распаду мощнейшего трио минувшего сезона. Почему это важно?

Дело в том, что в недавнем интервью Анна Щербакова отмечала, что ей не хватает бывших одногруппниц, так как их работа над собой в том числе мотивировала и её. Однако не столько на мотивацию необходимо обратить внимание (есть подозрение, что у фигуристок Тутберидзе, кроме тех, кто разбалован олимпийскими медалями, с этим проблем нет), сколько на давление. После ухода Косторной и Трусовой статус главной фигуристки «Хрустального» перешёл именно к Щербаковой (Медведева не может претендовать на этот статус из-за смутных спортивных перспектив). А это как-никак большая ответственность, которая может как придавать положительный импульс, так и сковывать спортсмена.

Но в этой истории есть и другая сторона медали. Группа Тутберидзе славится своими молодыми талантами. Не успевают юные девочки подрасти, как при первой же возможности перетягивают всё внимание на себя. И если в прошлом сезоне в таком статусе была сама Щербакова, то теперь ей активно наступают на пятки Камила Валиева и Дарья Усачёва. Как раз это давление со всех сторон и могло отразиться на старте сезона Щербаковой.

Впрочем, это только начало сезона и только короткая программа. Возможно, уже завтра Анне удастся развеять все сомнения на свой счёт.