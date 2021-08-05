Канделаки ответила раскритиковавшему ролик с Захаровой немецкому журналисту

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на высказывание немецкого журналиста Хайо Зеппельта по поводу ролика с участием официального представителя МИД Марии Захаровой в поддержку российских олимпийцев в Токио. Своим мнением Канделаки поделилась в Telegram-канале.

Ранее немецкий журналист, известный своими расследованиями о допинге в России, назвал ролик, где Мария Захарова бьёт по манекену с надписью Press, угрозой иностранным журналистам.

Канделаки посоветовала журналисту обратиться к трудам Зигмунда Фрейда, а точнее, внимательно изучить его фразу «иногда сигара — это просто сигара». Генеральный продюсер допускает, что журналист увидел себя в страшном резиновом спортивном манекене.

О чём это может говорить? О том, что Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждёте подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями, — написала она.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность негативными комментариями против ЛГБТ-спортсменов на государственных российских телеканалах в ходе Олимпийских игр в Токио.