Канаева: Винер-Усманова один раз в жизни сказала про вес — было так стыдно

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала, как глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сделала ей замечание о лишнем весе. Как она сказала РИА Новости, в этот момент ей было очень стыдно.

Ирина Александровна (Винер-Усманова. — NEWS.ru) один раз в жизни мне сказала про вес — было так стыдно! Думала, я провалюсь, — сказала Канаева.

По словам Канаевой, перед летними Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне она начала испытывать проблемы с весом. За шесть месяцев до соревнований к ней обратились подруги и сказали, что ей необходимо привести себя в форму.

За полгода до Игр мои подруги сели со мной и сказали: «Ты толстая!» (Смеётся.) Как всегда, вовремя… Четыре года ты идёшь к Олимпиаде — и перед ней начинаешь поправляться буквально от воздуха. Они сказали: «Мы тебя любим, пей зелёный чай». Настолько настоящие люди, — добавила гимнастка.

В 2012 году Канаева завоевала золотую медаль на Играх 2012 года и стала первой в истории двукратной олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в многоборье. В Лондоне она опередила свою соотечественницу Дарью Дмитриеву и азербайджанку Алию Гараеву.

В конце декабря стало известно, что Россия не сможет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года в Токио, так как не успела вовремя собрать необходимые документы. На Играх наша соотечественница Дина Аверина уступила первое место израильтянке Линой Ашрам.