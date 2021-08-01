Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трёх позиций

Российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров.

Россиянин заработал 464,2 балла. В финале он уступил лишь китайцу Чжану Чанхуну, чей результат 466 баллов стал новым олимпийским и мировым рекордом.

Бронзовая медаль — у сербского спортсмена Миленко Себича (448,2).

Ранее Каменский завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой. Каменскому 33 года, он является серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

Также сообщалось, что российские стрелки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебряную и бронзовую награды на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки с 50 метров.