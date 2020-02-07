https://static.news.ru/photo/8e638bfe-49c6-11ea-9a61-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: soldatovers/instagram.com

Четырёхкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову выписали из больницы.

Спортсменка опубликовала видео из ресторана на своей странице в Instagram. Она подчеркнула, что полностью здорова и отлично себя чувствует. На видео также видно, что никаких порезов на запястьях нет.

Я в шоке от всей этой ситуации. Не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья и тренеры. Это просто за гранью разумного, — сказала Солдатова.

Ранее личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой, — ложная. В НИИ Склифосовского заявили, что спортсменка поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии, писал NEWS.ru.