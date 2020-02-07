Четырёхкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову выписали из больницы.
Спортсменка опубликовала видео из ресторана на своей странице в Instagram. Она подчеркнула, что полностью здорова и отлично себя чувствует. На видео также видно, что никаких порезов на запястьях нет.
Я в шоке от всей этой ситуации. Не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья и тренеры. Это просто за гранью разумного, — сказала Солдатова.
Ранее личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой, — ложная. В НИИ Склифосовского заявили, что спортсменка поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии, писал NEWS.ru.
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