https://static.news.ru/photo/a2bb88e8-e9ec-11e9-87fa-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Мельникова Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что для команды серебряные медали чемпионата мира ценятся так же сильно, как и золотые.

Для нас второе место как первое, потому что мы пока не можем соперничать с американками, но в этот раз отрыв был значительно меньше, чем на предыдущих чемпионатах мира, так что мы довольны вдвойне, — сказала журналистам Мельникова, слова которой приводит ТАСС .

Мельникова отметила, что эта награда важнее, чем серебро прошлого чемпионата мира в Дохе, потому что в команде присутствуют две новые молодые спортсменки.

Ранее News.ru писал, что женская сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.