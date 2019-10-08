Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что для команды серебряные медали чемпионата мира ценятся так же сильно, как и золотые.
Для нас второе место как первое, потому что мы пока не можем соперничать с американками, но в этот раз отрыв был значительно меньше, чем на предыдущих чемпионатах мира, так что мы довольны вдвойне, — сказала журналистам Мельникова, слова которой приводит ТАСС.
Мельникова отметила, что эта награда важнее, чем серебро прошлого чемпионата мира в Дохе, потому что в команде присутствуют две новые молодые спортсменки.
Ранее News.ru писал, что женская сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.