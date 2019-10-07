Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские спортсмены занимают первое место в командном зачёте после мужской квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.

Сборная России по сумме всех выступлений набрала 259,928 балла. Второе место занимает сборная Китайского Тайбэя (250,093 балла), на третьей строчке расположились итальянцы (245,996). В индивидуальном многоборье первое место занимает Никита...