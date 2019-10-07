https://static.news.ru/photo/cfd14b82-e8e4-11e9-968d-fa163e074e61_660.jpgЮрий ГанусФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд.
[Российских спортсменов могут отстранить] от двух ближайших Олимпиад — летней-2020 в Токио и зимней-2022 в Пекине. Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях, — сказал Ганус «Известиям».
Он отметил, что в данной ситуации важно соблюдать спокойствие и рассудительность.
Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти, — добавил Ганус.
23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории, писал News.ru.