Фигуристка Загитова будет бороться с ложью в СМИ

https://static.news.ru/photo/eb062388-defb-11ea-a243-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своём выборе направления «Журналистика» при поступлении в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

По словам 18-летней фигуристки, она хочет стать увереннее при общении с журналистами, а также научиться чётко выражать свои мысли. Помимо этого, она желает бороться за правду в СМИ.

Удивляюсь, когда пишут неправду. Даже странно, что у людей так фантазия работает. Я буду действовать совершенно иначе! — подчеркнула Загитова, слова которой приводит Сhampionat.com.

В минувшую пятницу, 14 августа, появилась информация о том, что Загитова поступила на платное обучение в РАНХиГС. Примечательно, что результаты ЕГЭ фигуристки почти самые низкие среди абитуриентов.

Загитова является олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Олимпиады в Пхенчхане. Также на счету спортсменки золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019 года Загитова сообщила о приостановке карьеры, однако вошла в состав сборной России на новый сезон.

Ранее NEWS.ru писал, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не собирается переходить в группу Евгения Плющенко.