Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию в образе героини аниме Сейлор Мун.

Мне нравится этот костюм, я буду использовать его во время шоу. Я хочу сделать всё возможное, чтобы стать настоящей Сейлор Мун, — сказала Медведева на пресс-конференции, посвящённой японскому шоу, которое пройдёт в июне 2020 году и будет посвящено 25-летнему юбилею мультфильма.

Ранее NEWS.ru писал, что Медведева представила новые товары для своего онлайн-магазина. Она рассказала, что для новой линейки были использованы её собственные рисунки.

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