https://static.news.ru/photo/6953e49c-4e41-11ea-baa8-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию в образе героини аниме Сейлор Мун.

Мне нравится этот костюм, я буду использовать его во время шоу. Я хочу сделать всё возможное, чтобы стать настоящей Сейлор Мун, — сказала Медведева на пресс-конференции, посвящённой японскому шоу, которое пройдёт в июне 2020 году и будет посвящено 25-летнему юбилею мультфильма.

Sailor Moon Ice Show press conference - Zhenya speaks about the show & how she feels about it

"I'm so happy to be here, I'm happy to be Sailor Moon on ice." #EvgeniaMedvedeva #SailorMoon pic.twitter.com/K39A8JjsdO — MedvedevaNation (@MedvedevaNation) February 13, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Медведева представила новые товары для своего онлайн-магазина. Она рассказала, что для новой линейки были использованы её собственные рисунки.