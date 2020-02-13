https://static.news.ru/photo/6953e49c-4e41-11ea-baa8-fa163e074e61_660.jpgЕвгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографию в образе героини аниме Сейлор Мун.
Мне нравится этот костюм, я буду использовать его во время шоу. Я хочу сделать всё возможное, чтобы стать настоящей Сейлор Мун, — сказала Медведева на пресс-конференции, посвящённой японскому шоу, которое пройдёт в июне 2020 году и будет посвящено 25-летнему юбилею мультфильма.