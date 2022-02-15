Допинговый ад не сломал: Валиева выиграла короткую программу и разревелась

Многострадальный женский турнир по фигурному катанию всё-таки стартовал. И победителем короткой программы стала (барабанная дробь) Камила Валиева. Несмотря на допинговый скандал и его последствия, фигуристка справилась с давлением и заняла первое место (даже с неидеальным прокатом). На второй строчке остановилась Анна Щербакова с блистательной короткой программой, а вот Александра Трусова пропустила вперёд японку — Русская Ракета только четвёртая. Рассказываем, как стартовали женские соревнования на Олимпиаде в Пекине.

Дрогнет ли Валиева?

Женская одиночка в фигурном катании являлась и так одним из самых ожидаемых событий Олимпийских игр в Пекине, но после допингового скандала с участием российской фигуристки Камилы Валиевой женский турнир приобрёл небывалый интерес. Лучшая фигуристка нашего времени (возможно, не только нашего) была в шаге от того, чтобы пролететь мимо Олимпиады из-за положительной допинг-пробы, которая вскрылась несколько дней назад. Но Спортивный арбитражный суд (CAS) всё-таки позволил российской фигуристке продолжить выступление в Пекине.

И теперь Камиле Валиевой предстояло выйти на лёд на фоне всего ужаса, пережитого за последние дни, на фоне продолжающийся травли и обвинений со всех сторон, на фоне резких вопросов журналистов и устремлённых на неё пытливых и подозрительных взглядов, на фоне предстоящих разбирательств по делу (невиновность Камилы ещё не доказана).

Камила Валиева Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

После всего этого у многих даже начали появляться сомнения относительно будущих результатов Камилы на Играх. А ведь ещё месяц назад абсолютно любой человек, который хоть сколько-нибудь разбирается в фигурном катании, сказал бы, что Валиева станет будущей олимпийской чемпионкой в личном турнире. Но за пару часов до старта короткой программы этот вопрос вдруг стал открытым. Многие предвкушали фиаско спортсменки на Олимпиаде.

Не дрогнула (почти)

Но не тут-то было. Валиева вышла на лёд и показала, что на данный момент ей нет равных в женской одиночке. У неё настолько высокий запас прочности, настолько высокий уровень мастерства, что даже ошибки в её прокатах не дают фору остальным соперницам. Да, короткую программу Валиевой не удалось исполнить идеально. На тройном акселе был зафиксирован степ-аут, а на тройном флипе судьи углядели неясное ребро, но в остальном — фигуристка со своей программой справилась.

После проката 15-летняя спортсменка дала волю эмоциям. Кадры с её слезами уже наверняка облетели весь мир. Камила достойно справилась со всем адом, который развернулся вокруг неё. Поверьте, всё могло закончиться куда более трагично.

В итоге даже неидеальную Валиеву никто не смог обойти. Судьи оценили короткую программу фигуристки на 82,16 балла. Это промежуточное первое место.

Трусова отдала золотую медаль

На фоне всех перипетий вокруг Валиевой у остальных её соперниц по группе — у Александры Трусовой и Анны Щербаковой — появилась призрачная надежда в борьбе за золотые медали. Однако для этого фигуристкам по-прежнему необходимо было выжимать максимум. К сожалению, Трусовой не удалось это сделать. Она в очередной раз отдала предпочтение сложному элементу, а не чистому прокату.

Александра Трусова Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тройной аксель в этом сезоне в короткой программе не был приземлён ни разу. Казалось бы, было бы логично отказаться от элемента, который совсем не идёт, и сделать короткую программу чисто. Ведь речь идёт, в конце концов, не о каком-нибудь «челленджере» или чемпионате России, а об Олимпиаде. О самом важном старте из всех возможных. Но даже статус и важность турнира не позволили Саше отказаться от собственных принципов.

Она пошла на этот тройной аксель, упала с него и тем самым потеряла немало баллов. За свой прокат (остальная часть программы была исполнена без ошибок) фигуристка получила 74,60 балла. В итоге даже Каори Сакомото смогла её обогнать. 17 февраля, в день произвольной программы, фигуристка напрыгает несколько четверых прыжков и, скорее всего, отстоит своё место на пьедестале, но золото она сегодня точно упустила.

Блистательная Щербакова

А вот чемпионка мира 2021 года отказалась от риска. В этом сезоне фигуристка испытывала проблемы со своим фирменным каскадом тройной лутц — тройной риттбергер — на чемпионате страны она даже сорвала этот элемент. На тренировках в Пекине элемент также получался через раз. Понимая это, фигуристка вместе со своим тренерским штабом решили упростить элемент. К лутцу в итоге был добавлен тройной тулуп. И эта тактика прекрасно сработала. Фигуристка выдала очень уверенный, чистый прокат. Эмоции, хореография, скорость — всё было на месте. У судейской бригады никаких вопросов к выступлению фигуристки. Они оценили короткую программу чемпионки мира на 80,20 балла

Конечно, за чистый лутц — риттбергер фигуристка могла рассчитывать на большее количество баллов, но шанс сорвать этот элемент был всё-таки выше.

После короткой программы фигуристка располагается на промежуточной второй строчке. Отставание от Камилы только в два балла.