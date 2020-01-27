Разыгрывающая женского гандбольного клуба ЦСКА Наталья Чигиринова после победы над «Ставропольем» (34:23) в матче Суперлиги дала интервью корреспонденту NEWS.ru. Она рассказала, что на команде сказался неудачный выездной старт этого года, поэтому на домашнюю встречу с гостями из Ставрополя «армейцы» подошли предельно собранными, а также добавила, что планирует ещё прибавить к решающим баталиям чемпионата России.

— С победой. Уже третий матч кряду вы показываете хорошую игру, становясь основополагающим элементом в составе ЦСКА. Что повлияло на вашу игру? Кажется, что вы стали более смело действовать на площадке.

— Просто прошло то время, которое мне было необходимо для того, чтобы понять все игровые движения в ЦСКА, сыграться с девчонками. Я очень старалась как можно быстрее к ним подстроиться, чтобы выглядеть единым целым на площадке.

— Можно ли сказать, что неудача в том же Звенигороде позволила несколько взбодрить команду после новогодних праздников?

— Однозначно. Думаю, что мало кому приятно терпеть поражения, а если взять нашу выездную серию, то мы смогли завоевать лишь два очка из шести возможных.

— А что у вас было в голове после неудач со «Звездой» и «Ростовом»?

— Что мы «лошары» (смеётся). Так играть было просто нельзя. Нам надо было показывать совершенно иной гандбол в матче со «Ставропольем», чтобы наши болельщики не разочаровались в своей любимой команде.

— Главный тренер команды отмечал, что у ЦСКА были раньше проблемы в атаке. Можно ли сказать, что сейчас «красно-синие» прибавили в данном компоненте?

Наталья Чигиринова whccska.ru Наталья Чигиринова whccska.ru

— Мы сейчас стараемся поймать свой игровой ритм, дальше будет важно его просто не потерять. Уверена, что в дальнейшем ЦСКА сможет ещё прибавить.

— Как оцените свою игру в матче со «Ставропольем»? Есть ещё за счёт чего прибавить?

— Конечно, я могу прибавить. Не считаю, что сейчас и близко не показываю ту игру, на которую способна. Рассчитываю, что к решающим встречам сезона я ещё сильнее разыграюсь.

— Можно ли сказать, что игра Шаны Массон с первых минут послужила катализатором успешного результата?

— Да, безусловно, от того, как начинает вратарь игру очень многое зависит. Но я не думаю, что сегодня у нас возникли бы проблемы даже если бы она чуть хуже отыграла. Но, конечно же, в этой игре она большая молодец. Об этом говорит и ее статистика отраженных мячей, и тот факт, что ее не выбил из колеи даже тот неприятный эпизод в самом начале встречи, когда Галина Никифорова угодила ей мячом в лицо, исполняя семиметровый бросок. Думаю, что Шана заслуженно была признана лучшим игроком этой встречи.

— На послематчевой пресс-конференции Ян Лесли отметил, что в первые 20 минут ЦСКА смотрелся практически безупречно, но затем команда расслабилась. С чем это связано?

— Думаю, что сказался комфортный разрыв в счёте. Мы оторвались от соперника на расстояние в 11 мячей, а после этого сбавили обороты и позволили гостям вернуться в игру. Впредь нельзя допускать подобные оплошности, так как в следующий раз соперник может нам этого не простить.

— Одним из сильнейших компонентов в игре «Ставрополья» можно назвать их выносливость и готовность играть на высоких скоростях. Насколько сложно противостоять таким оппонентам?

— Так как я любитель поноситься туда-сюда, то для меня это не такая большая проблема. Кроме того, тренерский штаб нас заранее готовил к такому сценарию игры, и мы понимали, что нам предстоит много бегать и выкладываться на максимум ради достижения необходимого результата. Что касается меня, то я больше не люблю «тягучие» команды.

— Какие цели ставите перед собой и перед командой на ближайшие встречи Суперлиги?

— Очень надеюсь, что мы продолжим играть так же, нельзя сдавать в оборотах. У нас впереди развязка нашего чемпионата, поэтому от нас потребуются все силы, которые у команды только есть.