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Российская биатлонистка Светлана Миронова отказалась от общения с пишущей прессой после спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце.

Я плохо пробежала, давать комментарий не хочу, — сказала она журналистам. Миронова показала 38-й результат, допустив два промаха. Чемпионкой мира в спринте стала норвежка Марте Рёйселанн, лучшая из россиянок, Екатерина...