Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн, выигравшая спринт на чемпионате мира в Италии, заявила, что ради победы она специально пропустила часть соревнований.
Мне было необходимо взять паузу и пропустить часть соревнований ради этой цели — золотой медали чемпионата мира. Многие глупые норвежцы меня обвиняли в том, что я отказываюсь от борьбы за Кубок мира, не выступая во Франции, но на самом деле эта жертва была обоснованна и принесла мне результат, — сказала она на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки не попали в топ-20 спринта на ЧМ, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен